На Приморском шоссе разорвало «Фиат». Водитель родился в рубашке

«БМВ» и «Фиат» не поделили дорогу в Курортном районе Петербурга утром 2 ноября. Последний после ДТП собирают по частям.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла на Приморском шоссе в районе станции «Александровская» около семи часов утра. По словам очевидцев, столкнулись «БМВ» и «Фиат Палио».

«Разорвало, как пакет», – описывают последствия в комментариях. Части «Фиата» разбросало по проезжей части, объезжавшие аварию водители рассказывают, что реанимация уехала с Приморского шоссе с пострадавшим.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что авария на Приморском шоссе, 250, произошла в седьмом часу утра. Предполагаемый виновник ДТП – 25-летний мужчина за рулём «Фиата». Якобы именно он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «БМВ» с 35-летним водителем. В результате в больницу в состоянии средней степени тяжести отправился самый молодой участник происшествия. С учётом того, что произошло с его машиной, петербуржец родился под счастливой звездой.



