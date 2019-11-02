В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III. Полиции он сказал, что просто гулял рядом

Памятник императору Александру III в Иркутске испытал на прочность местный житель, который врезался в него на машине Mercedes-Benz ML 400 утром 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла на набережной Ангары около 6:00 по местному времени (01:00 мск). После тарана водитель вышел из машины, неподалеку от места ДТП его и нашли полицейские. Как уточнили в ведомстве, мужчина выглядел нетрезвым.

36-летний местный житель отрицал, что находился за рулем машины, утверждая, «что в момент происшествия прогуливался по набережной». При этом он не смог объяснить, кто был за рулем машины.

Сотрудники ГИБДД предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался от процедуры. В дополнение ко всему, документов на машину у мужчины не нашлось. Теперь ему грозит лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей.





Также водителю придется компенсировать ущерб, нанесенный постаменту памятника.