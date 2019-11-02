Петербуржцы пожаловались на вымогателей с Петроградской стороны. У них были «корочки», пистолет и чёрный «Мерседес»

Двое петербуржцев друг за другом пожаловались в полицию на вымогательство. В обоих случаях мужчин насильно заталкивали в «Мерседес» на Петроградской стороне, после чего требовали деньги.

Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, первым в органы обратился 56-летний житель Колпино. Вечером 31 октября он рассказал правоохранителям, что у дома №50 по Чкаловскому проспекту двое неизвестных махнули перед его лицом каким-то удостоверением, а затем, применив силу, усадили в чёрный «Мерседес». Автомобиль двинулся в сторону Каменноостровского проспекта, в процессе поездки похитители предъявляли свои требования.

Утром 1 ноября к петроградским полицейским пришёл ещё один пострадавший от действий негодяев. 40-летний маркетолог написал заявление о том, что накануне у дома №52 по Чкаловскому проспекту двое молодых мужчин усадили его в «Мерседес», вывезли на набережную реки Карповки и потребовали в счёт несуществующего долга отдать им миллион рублей и заложить личный «Шевроле Тахо».

Интересно, что к 1 ноября один из предполагаемых вымогателей уже был задержан. Его нашли на Чкаловском проспекте в салоне чёрного «Мерседеса». Водителем оказался 29-летний петербуржец. При обыске у него изъяли поддельное удостоверение сотрудника полиции и пистолет со стёртым номером. В данный момент полиция ищет его подельника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



