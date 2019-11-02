ФСБ показала видео задержания вымогателей с Северного Кавказа на заправке в Крыму

Группу уроженцев Северного Кавказа задержали в Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности. По предварительной информации, они вымогали деньги у местного жителя.

Оперативное видео 2 ноября опубликовало агентство «Крыминформ». На кадрах видно, что задержание происходит на территории одного из автозаправочных комплексов в Крыму. Подозреваемый попался в автомобиле в момент передачи денег. Купюры были помечены специальной краской, следы которой оказались у мужчины на руках.

При себе у подозреваемого, как добавляет агентство, был травматический пистолет и несколько служебных удостоверений, на одном из которых отчетливо видно флаг Чеченской Республики и слово «судья». Подлинность документов проверяется.





В ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили, что члены преступной группы, сформированной уроженцами республик Северного Кавказа, на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя 350 тысяч рублей. При этом мужчине пообещали увеличить сумму втрое, если он не передаст деньги в условленный срок.

В отношении задержанного следственными органами МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Суд арестовал его на два месяца.