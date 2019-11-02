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02.11.2019 10:46
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«Спрятать все автомобили вы не сможете». В Петербурге анонимные шантажисты добрались до автосалонов

Анонимное письмо с угрозами взрывов заставило полицию Петербурга заняться не совсем типичным осмотром. Объектом обследований стал салон «Порше» в Московском районе. 1 ноября вымогатели анонсировали свои действия, если им не заплатят. 

По данным «Фонтанки», письмо с угрозами поступило на корпоративный сайт автосалонов «Порше». В тексте говорилось о квадрокоптерах с взрывчаткой и пяти биткоинах, которых хватит, чтобы избежать проблем. Анонимы добавили, что владельцы все равно «не смогут спрятать все автомобили».

После шести вечера в салон на Пулковском шоссе, 14 подтянулись инспекторы ГИБДД, сотрудники ППС и вневедомственной охраны. Общими усилиями они осмотрели территорию торговой площадки, ничего не нашли.

Проводится проверка.


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