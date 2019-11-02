Минобороны РФ вручило медаль гражданину Мексики, который выкупает по всему миру советские воинские награды

Гражданин Мексики Эдуардо Крус награжден медалью министерства обороны России «Памяти героев Отечества». Решение о награждении принял глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Медаль вручил посол России в Мексике Виктор Коронелли, передает 2 ноября РИА Новости.

«В качестве признания заслуг сегодня мы наградили его медалью министерства обороны — это то немногое, чем мы можем отблагодарить и ознаменовать эту работу», — сказал Коронелли во время церемонии награждения.

Эдуардо Крус вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды. Затем он разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.

По словам Круса, за время работы он успел передать в Россию 16 наград, а после церемонии награждения Крус передал еще сорок реликвий времен Великой Отечественной войны. В их числе — ордена Славы и Красной звезды, орденские книжки, медали и жетоны военнослужащих.



