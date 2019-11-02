СМИ: «Роскосмос» разорвал контракт на создание ракеты «Ангара»

«Роскосмос» расторг контракт с Центром им. Хруничева на производство и поставку ракеты-носителя «Ангара-1.2». О причинах решения ничего не сообщается.

Контракт, подписанный в июле до 2021 года на сумму более 2 млрд руб., был расторгнут 30 октября. Соглашение предусматривает, что в 2019 году на изготовление ракеты «Ангара-1.2» должно быть потрачено 210 млн руб., сообщает 2 ноября РИА Новости.

Как добавляет РБК, первый тестовый запуск ракеты «Ангара» состоялся в 2014 году, всего в семейство ракет входят три разных носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5». Предполагается, что они заменят устаревшие «Протон-М» и «Рокот», а серийное производство начнется в Омске 2023-2024 годах. В 2018 году «Роскосмос» уточнял, что в производство «Ангары» вложено более 100 млрд руб.

В Омске расположен ПО «Полет» — местный филиал Центра Хруничева. В июне 2019 года РИА Новости писало, что сотрудники филиала были лишены премий за май из-за невыполнения производственного плана. Отставание в графике изготовления ракет ««Ангара-А5» и «Ангара-1.2» составляло от нескольких месяцев до года.





Центр Хруничева — подконтрольная «Роскосмосу» структура, размер долгов которой глава госкорпорации Дмитрий Рогозин оценивал в десятки миллиардов рублей. По его словам, проблема предприятия — в логистике производства.