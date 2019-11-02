Ангелине нужна помощь в борьбе с недугом

Ангелина с детства мечтала встать на ноги, но из-за ДЦП это долгое время не удавалось. После длительного лечения, в том числе в Центре им. Альбрехта, девочка теперь может стоять и даже научилась ходить с тростями. Врачи рекомендуют продолжить лечение, но необходимая операция не входит в ОМС.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ангелина Разумнова, 14 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется операция. Не хватает 115 513 руб.

«Дочка с детства мечтала встать на ноги, но болезнь не позволяла. Ангелина проходила курсы реабилитации, годами лечилась в разных клиниках страны. Приходилось бороться с контрактурами – ноги полностью не разгибались, болели тазобедренные суставы, со временем появился перехлест ног на уровне коленей, деформировались коленные чашечки, стопы выгнулись внутрь.

Дочка перенесла несколько операций. Но результат мы увидели год назад после лечения в Центре Альбрехта в Санкт-Петербурге. На мышцах бедер хирурги устранили спастику, исправили коленный сустав левой ноги. Ангелина стала уверенно стоять, держать равновесие, научилась ходить с двумя тростями. Сейчас она сама себя обслуживает – одевается, моется, ест.

Петербургские врачи советуют продолжить лечение. Дочери выровняют стопы, затем исправят коленный сустав на правой ноге. Но операция на колене в этой больнице не попадает под госквоту и не покрывается из средств ОМС, а менять клинику я боюсь.

Прошу, помогите собрать средства на лечение. Мне не справиться – я воспитываю дочь одна. Ангелина мечтает ходить, она общительная и жизнерадостная, хочет вернуться в школу, к друзьям». Екатерина Мазина, Владимирская область.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург:

«Для улучшения качества опоры и передвижения, профилактики развития вторичных контрактур в тазобедренных суставах Ангелине необходимо хирургическое лечение в правом коленном суставе методом сухожильно-мышечной пластики».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".