В порту Находки на борту танкера взорвался газ. Последствия показали на видео

Газ взорвался на борту танкера «Залив Америка» в порту Находки в Приморском крае 2 ноября. Издание VL.ru опубликовало видео последствий взрыва. Ролик разместили на You-Tube-канале портала.

На кадрах видно, как с палубы танкера идет дым. Рядом находятся два буксира.

Судно принадлежит компании «Наяда». После взрыва к танкеру направили два спасательных буксира. Первоначально сообщалось о двух погибших и одном пропавшем без вести. Затем в Росморречфлоте ТАСС подтвердили гибель третьего члена экипажа. Представитель компании «Наяда» добавил агентству, что танкер доберется до порта своим ходом.





Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.263 УК (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Дальневосточная транспортная прокуратура также начала проверку. В ведомстве отметили, что разлив нефтепродуктов не произошел.