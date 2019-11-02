Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.03р
71.48р
02:13 02.11.2019
Расширенный поиск

Власть
02.11.2019 00:56
Печать

Первый сошёл. Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии покидает гонку

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Бето О’Рурк заявил о том, что покидает гонку.

 

 

Как пишет AFP, это случилось несколько минут назад. 47-летний политик не считался фаворитом гонки, но представлял собой новое поколение в партии демократов, уже балансирюущей на грани раскола по принципу "отцов и детей". На выборах в 2018 был кандидатом Демократической партии США на пост сенатора от штата Техас, с 48% проиграл действующему сенатору, республиканцу Теду Крузу с 51%. 14 марта 2019 года заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

На фоне тяжелого кризиса в Демпартии, до сих пор не способной выдвинуть единого кандидата на выборы президента США, шансы нынешнего главы государства Дональда Трампа на переизбрание растут. Напомним, что демократы продвигали кандидатом в президенты бывшего вице-президента США, 76-летнего Джозефа Байдена. Но кампания сильно затормозилась из-за обсуждения темы причастности его сына в коррупционном скандале в сфере нефтедобычи на Украине. Что, в свою очередь, дало повод демократам начать процедуру импичмента Трампа в нижней палате парламента США.


Справка:

Поводом для рассмотрения вопроса об импичменте президента США стала жалоба сотрудника разведки, который сообщил, что Трамп якобы пытался оказать давление на иностранное государство (Украину) для вмешательства в президентские выборы 2020 года. Речь шла о беседе с Зеленским, во время которой якобы обсуждалось расследование против украинской компании, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Байден собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах-2020. При этом сам Трамп уверяет, что не давил на Зеленского, украинский президент дваления тоже не заметил. В опубликованной стенограмме разговора Минюст США нарушений закона не обнаружил.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      01.11.2019 18:06

      Как внук петербургского гусара привез в Россию шведские шланги

      50 лет назад Бьорн Хольмстрем основал компанию Hydroscand, которая производит гидравлические шланги и разъемы. Сегодня это международный бизнес с многомиллионным оборотами
      01.11.2019 18:05

      Междугородный автобус «Volgabus-Марафон»на метане проехал 4000 км из Волжского до Петербурга.

      В Петербурге завершился масштабный международный автопробег автотранспорта на газовом топливе «Голубой коридор — Газ в моторы 2019». Среди финишировавших — междугородный автобус Volgabus «Марафон» производства компании «Бакулин Моторс Групп».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      01.11.2019 17:48

      В квартале «Юттери» заработал первый детский сад

      Сегодня состоялось торжественное открытие социального объекта на 120 воспитанников, расположенного на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
      Setl Group
      01.11.2019 17:24

      Setl Group выплатил 8-й купон по биржевым облигациям серии 001P-01

      31 октября 2019г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 8-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
      ПАО «Группа ЛСР»
      01.11.2019 15:25

      В «Группе ЛСР» появился виртуальный помощник: он подберет вам квартиру и оплатит счета

      «Группа ЛСР» предложила своим клиентам новый многофункциональный сервис – мобильное приложение «ЛСР». Оно будет работать по принципу «единого окна» »: от поиска и брони квартиры до ее обслуживания после сдачи дома и управления всеми коммунальными счетами.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      01.11.2019 14:55

      «Петербургская Недвижимость» представила портрет типичного покупателя квартиры

      Средний покупатель жилья на первичном рынке — женщина от 25 до 40 лет, которая приобрела в ипотеку квартиру площадью 41 кв. метр. Об этом рассказала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева во время выступления на «Ярмарке недвижимости», которая проходит с 1 по 3 ноября в «ЭкспоФоруме».
      фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»
      01.11.2019 14:08

      В Новом Девяткино открылся детский сад на 180 мест

      24 октября на Арсенальной улице 1-а состоялось торжественное открытие детского сада №59, рассчитанного на 180 мест. Такой подарок для жителей Нового Девяткино сделал застройщик «Арсенал Недвижимость» совместно с администрацией района.
      ГК «Эталон»
      01.11.2019 12:29

      Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

      Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 6.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус». Комплекс возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
      Glorax Development
      01.11.2019 11:37

      Десять банков аккредитовали VIII квартал Golden City

      К моменту старта продаж квартир в VIII квартале Golden City, который Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, жилой комплекс аккредитовали десять ведущих банков.
      ГК «КВС»
      01.11.2019 09:00

      Открыты продажи в новых домах ЖК «Ясно.Янино» от ГК «КВС»

      Группа компаний «КВС» 1 ноября открыла продажи квартир в домах 2-го этапа 3-го квартала ЖК «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленинградской области. Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      31.10.2019 18:00

      Все новостройки Петербурга – на Пулковских высотах

      1-3 ноября 2019 года в Международном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдёт очередная «Ярмарка недвижимости».
      unsplash.com
      31.10.2019 17:22

      В ГК «ПСК» рассказали, когда вместо ипотеки выбирают рассрочку

      В России за девять месяцев 2019 года выдано 893 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1.9 трлн руб., что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года*.