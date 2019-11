Первый сошёл. Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии покидает гонку

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Бето О’Рурк заявил о том, что покидает гонку.

#BREAKING Democrat Beto O'Rourke says he is quitting the US presidential race pic.twitter.com/FXsIN4lxKA

