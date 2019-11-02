Первый сошёл. Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии покидает гонку

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Бето О’Рурк заявил о том, что покидает гонку.

#BREAKING Democrat Beto O'Rourke says he is quitting the US presidential race pic.twitter.com/FXsIN4lxKA — AFP news agency (@AFP) 1 ноября 2019 г.

Как пишет AFP, это случилось несколько минут назад. 47-летний политик не считался фаворитом гонки, но представлял собой новое поколение в партии демократов, уже балансирюущей на грани раскола по принципу "отцов и детей". На выборах в 2018 был кандидатом Демократической партии США на пост сенатора от штата Техас, с 48% проиграл действующему сенатору, республиканцу Теду Крузу с 51%. 14 марта 2019 года заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

На фоне тяжелого кризиса в Демпартии, до сих пор не способной выдвинуть единого кандидата на выборы президента США, шансы нынешнего главы государства Дональда Трампа на переизбрание растут. Напомним, что демократы продвигали кандидатом в президенты бывшего вице-президента США, 76-летнего Джозефа Байдена. Но кампания сильно затормозилась из-за обсуждения темы причастности его сына в коррупционном скандале в сфере нефтедобычи на Украине. Что, в свою очередь, дало повод демократам начать процедуру импичмента Трампа в нижней палате парламента США.



