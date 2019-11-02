Посла Франции вызвали на ковёр после слов Макрона об "украинских бандах" нелегалов в Европе

Посла Франции вызвали на ковёр после слов Макрона об "украинских бандах" нелегалов в Европе, министерство иностранных дел Украины вызвало его, чтобы получить разъяснение словам французского президента, сообщает ведомство.

Накануне украинские СМИ сообщили о том, что Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles, говоря о проблеме незаконной миграции, заявил, что он, как президент, отдает предпочтение "легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд".

"Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", — сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран", = добавлено в нём.



