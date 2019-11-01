Петербуржцы вернулись из Якутии в Петербург. На этот раз обошлось без форс-мажора

Резервный борт «Ямала» прибыл из Тюмени в Петербург. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Пулково».

Рейс YC811 приземлился в воздушной гавани Петербурга в 23.17 1 ноября. Посадка прошла штатно.

Напомним, у самолёта авиакомпании «Ямал» при вылете из Тюмени отказал левый двигатель из-за попадания в него птицы. Воздушному судну пришлось кружить над городом, чтобы выработать топливо. За пассажирами, застрявшими в городе, отправили резервный борт, однако, семеро человек отказались лететь.



