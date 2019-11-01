39 погибших, обнаруженных в грузовике в графстве Эссекс, оказались вьетнамцами

Мигранты, погибшие в фургоне грузовика в британском Эссексе, оказались гражданами Вьетнама. Об этом сообщает полиция графства 1 ноября.

ACC Tim Smith has released a statement this evening updating on the investigation in to the deaths of 39 men and women discovered at #Grays on Weds 23 October.



Read more here: https://t.co/NhmGRDEzNO pic.twitter.com/ApkYx3RdB5 — Essex Police (@EssexPoliceUK) 1 ноября 2019 г.

Изначально 39 жертв приписали к Китаю, но 26 октября вьетнамская диаспора признала в них своих граждан. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика – 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог.





«Полиция продолжает работать ... над идентификацией личностей погибших. На данный момент мы уверены в том, что жертвы были гражданами Вьетнама, мы связались с вьетнамским правительством. Мы также связались напрямую с семьями во Вьетнаме и Британии, мы считаем, что нашли семьи тех, чья дорога окончилась трагедией на нашей земле», – говорится в заявлении полиции.

Для подтверждения гражданства и личностей погибших необходимо официальное заявление главного корнера Великобритании. Из-за этого полиция пока не хочет называть имена жертв трагедии.

В пятницу в Дублине был задержан и предстал перед судом пятый обвиняемый в причастности к гибели мигрантов – Имон Харрисон. Британские власти считают, что именно он доставил фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский порт Зебрюгге перед отправкой его в Британию.