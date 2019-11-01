Лавров: Путин не видит себя "укротителем гадюшника"

Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя укротителем гадюшника, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В передаче "Международное обозрение" на телеканале "Россия24" Лаврова попросили прокомментировать американскую карикатуру, на которой Путин держит клубок змей с надписью "Ближний Восток" и говорит: "Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке".

"Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке... Мы себя так не позиционируем и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем. Там у каждого есть своя правда, свои интересы. Есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать интересы не вполне открытыми методами. Это жизнь", – заявил Лавров.



