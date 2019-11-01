Архангелогородец утонул на старой насосной станции на окраине города

1 ноября на окраине Архангельска на заброшенной канализационно-насосной станции утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Архангельской области.

Трагедия произошла в Северном округе города около 13 часов. В неогороженном сооружении по адресу, улица Ильича,3 мужчина провалился в коллектор глубиной 12 метров, наполненный водой. Его крики услышали прохожие и попытались вытащить его с помощью палки, но сделать этого не удалось. К тому моменту, как на место прибыли сотрудники МЧС, он утонул.

"Место происшествия осмотрели спасатели Архангельского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России. Выяснилось, что глубина сооружения очень значительна, а проведение водолазных спусков не представляется возможным ввиду крайней замусоренности водоема и наличия металлической арматуры, которая может повредить водолазное оборудование. В настоящий момент коммунальными службами проводятся работы по откачке воды, после чего тело погибшего будет извлечено на поверхность", – сообщает сайт arh112.ru.



