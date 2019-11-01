Петербург начинают украшать к Новому году. Осень сдавать позиции пока не собирается

Несмотря на серую хмарь и дожди, Петербург постепенно начинает впускать в себя новогоднее настроение. Пешеходы могут отвлечься от мокрой брусчатки тротуара на украшенные витрины, сверкающие золотом ёлки и гирлянды. Костюмы Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков уже арендованы аниматорами и ждут своего часа в кладовках.

Но как бы не старались маркетологи и оформители, осень в городе на Неве позиции сдавать не собирается. Рано мы начали радоваться приближению зимы после первых снегопадов. Синоптики не обещают нам дневной минусовой температуры вплоть до середины месяца. Новая неделя начнётся с трёх градусов тепла, снега с дождём и северо-восточного ветра.



