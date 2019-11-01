Суд не стал отменять итоги голосования на участках в "Морских воротах". Председатель одного из них отказался рассказать, где составлял протокол

Кировский районный суд отказался удовлетворить иск кандидата от КПРФ в муниципалитет "Морские ворота" Евгения Липаева, который требовал отменить итоги голосования на участках № 588 и 589 и результаты выборов по всему избирательному округу. Это решение судья вынесла 1 ноября.

Обе комиссии, утверждает истец, в ночь подсчета голосов не смогли составить итоговые протоколы по муниципальным выборам, и вместо этого просто увезли бюллетени в здание районной администрации. Кроме того, по словам истца, наблюдатели не могли контролировать подсчет: члены комиссий попросили их отойти на значительное расстояние. На участках, как говорится в исковом заявлении, не составлялась увеличенная форма протокола, да и заседания по итогам работы комиссии не проводили.

Жалобы на работу этих комиссий муниципальный избирком "Морских ворот" под руководством его председателя Сергея Иванова рассматривал еще 10 сентября. Тогда Сергей Иванов объяснил: в ночь после выборов в помещении, где располагались оба избирательных участка, вышли из строя компьютеры. Поэтому, признал он, участковые комиссии "не имели технической возможности составить итоговые протоколы" и вывезли бюллетени в районную администрацию – там находился муниципальный избирком. "Увеличенные формы протоколов не были составлены, потому что не была составлена электронная форма [итогового протокола]", – описал ситуацию на спорных участках Сергей Иванов.





Однако 1 ноября, после судебного заседания, председатель участка №589 Ростислав Сериков рассказал "Фонтанке" другую версию: по его словам, протокол об итогах голосования его комиссия составила не в районной администрации, а там же, где считала бюллетени – только не под камерами видеонаблюдения, а в подсобке. "В подсобном помещении мы нашли работающий компьютер и с его помощью распечатали протокол об итогах голосования. Единственное, чего мы не смогли сделать – запротоколировать заседание комиссии, потому что на подсобном компьютере не оказалось программы Word. Именно поэтому мы уехали в районную администрацию и именно об этом протоколе – протоколе заседания, а не протоколе итогов голосования – говорил Сергей Иванов", – заверил "Фонтанку" Ростислав Сериков. Кто был с ним в подсобке, председатель УИК вспомнить не смог: "Там был кто-то из наблюдателей, мы приглашали всех".

Его сосед по участку, председатель комиссии №588 Виктор Козлов, впрочем, не смог ответить на вопрос "Фонтанки" о том, где именно составлял протокол об итогах голосования. Он объяснил, что не хочет отвечать, "чтобы ничего не перепутать", и отправил корреспондента к Ростиславу Серикову.

Обвинения истца в том, что на участке не составлялась увеличенная форма протокола, председатель участка №589 тоже отверг. На вопрос о том, почему на заседании муниципальной комиссии в его присутствии Сергей Иванов признавал, что увеличенной формы протокола на обоих участках не было, Ростислав Сериков сослался на усталость, недосып и постоянное давление: "руководствовались лишь словами наблюдателей, документы изучить смогли позже".

Председатель УИК №589 и глава муниципального избиркома "Морских ворот" – коллеги не только по избирательной системе: они работают в аппарате петербургского заксобрания. Ростислав Сериков – пресс-секретарь депутата от "Единой России", руководителя парламентского комитета по законодательству Дениса Четырборка. Сергей Иванов работает в этом комитете юристом. Сам муниципалитет, впрочем, в избирательную территорию Дениса Четырбока не входит. Ранее Кировский районный суд уже отклонил два иска с требованием отменить итоги голосования на участках №№ 589 и 591 в "Морских воротах".