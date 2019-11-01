РПЦ опубликовала список епархий Элладской церкви, паломничество в которые не благословляет

Сайт Паломнического центра Московского патриархата опубликовал перечень епархий Элладской православной церкви (ЭПЦ), паломничество в которые не благословляется согласно решению Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).

"В ответ на поступающие запросы Паломнический центр Московского Патриархата разъясняет, что в настоящее время, на основании заявления Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября 2019 года,… не благословляется посещение паломниками следующих епархий Элладской Православной Церкви: Афинская епархия, г. Афины,… Лангадская епархия, г. Лангада,… Верийская епархия, г. Верия,… Артская епархия, г. Арта,… Триккийская епархия, г. Триккала,… Димитриадская епархия, г. Волос", – сообщает сайт паломнического центра.

Синод РПЦ, собравшийся 17 октября, постановил прекратить молитвенное общение с иерархами ЭПЦ, которые в том или ином виде признают Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Русская и Украинская православные церкви не признают канонической. Синод также постановил не благословлять посещение паломниками монастырей и других святых мест, находящихся под управлением признающих неканонические структуры Украины архиереев.



