Определён оператор пассажирских поездов в Крым

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс». С соответствующей инициативой выступила сама компания, сообщает 1 ноября Минтранс РФ.

«Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва – Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.

Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Для осуществления транспортного сообщения Росжелдором были разработаны маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны, добавляет ведомство.



