Определён оператор пассажирских поездов в Крым
Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс». С соответствующей инициативой выступила сама компания, сообщает 1 ноября Минтранс РФ.
«Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва – Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.
Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Для осуществления транспортного сообщения Росжелдором были разработаны маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны, добавляет ведомство.
Справка:
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, чем ожидалось. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автомобильного транспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.