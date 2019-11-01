Баскетбольный "Зенит" проиграл ЦСКА в Евролиге

Поражением баскетбольного клуба "Зенит" завершился матч Евролиги против ЦСКА. Матч прошёл в пятницу, 1 ноября, в Петербурге.

Сине-бело-голубые уступили со счетом 70:87.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 16 очков, 14 баллов на счету Йоханесса Фойгтманна. У «Зенита» 20 баллов и 8 подборов записал в актив Густаво Айон.

Следующий домашний матч наша команда также проведет в рамках Евролиги, на этот раз «Зенит» ждет другое российское дерби — с подмосковными «Химками».



