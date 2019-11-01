НАБУ открыло уголовное дело против киевского мэра Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщили в НАБУ, передает "РБК-Україна".

Как сообщается, НАБУ во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда от 2 октября 2019 внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований. "По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", – сообщили в НАБУ.

Дело касается возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Депутаты Киеврады заявляли о бездействии НАБУ в открытии дела против мэра Киева на основании депутатского обращения о том, что Кличко вместе с должностными лицами КГГА якобы использовал бюджетные средства Киева в завышенных размерах. Деньги перечислялись компании, которая выиграла тендер на реконструкцию путепровода.

9 октября Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.



