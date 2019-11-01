Видео, на котором самолётом Ан-24 управляет девушка, заинтересовало транспортную полицию Якутии

Транспортная полиция Якутии проверит видео, на котором Ан-24 управляет девушка, которую за штурвал якобы посадил пилот.

Об этом 1 ноября сообщает телеканал «Якутия24» со ссылкой на представителя ведомства.

NewsYkt пишет, что девушку в кабину в обход законов и правил пригласил её знакомый — командир воздушного судна. В «ИрАэро» сообщили изданию, что ведётся проверка. «Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании», — сказали в компании.

В транспортной полиции республики также проводят проверку по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У авиаперевозчика запросили план полета, состав членов экипажа и другие документы.



