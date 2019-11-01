В ремонт. Sukhoi Superjet, не долетевший до Петербурга, отстранили от полётов

Самолет Sukhoi Superjet-100, у которого отказал двигатель в Тюмени, будет отстранен от полетов и отправлен на ремонт, сообщила РИА Новости вечером 1 ноября представитель авиакомпании "Ямал".

Напомним, ранее семь пассажиров лайнера, у которого днем отказал двигатель в Тюмени, не захотели продолжать полет. Деньги за билеты им вернут.

Резервный рейс с пассажирами SSJ-100 из Тюмени должен приземлиться в Северной столице в 22:30, сообщили агентству в ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Всего на борту самолета находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в Тюмени. В турбину двигателя попала птица.



