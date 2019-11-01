СМИ: Двух россиянок задержали в Турции при попытке перейти границу и попасть к террористам

Двух женщин с российскими паспортами, подозреваемых в связях с запрещенной на территории РФ организацией ИГИЛ , задержали при попытке пересечь границу страны.

Как сообщает 1 ноября РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber, в Турции в отношении них было выдано «красное уведомление».

Застали женщин, с которыми также было трое детей, в провинции Килис на юге страны. После задержания их передали в иммиграционные органы провинции.



