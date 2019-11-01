Учитель истории из петербургского лицея стала лучшей в своей профессии в России

Историк лицея №179 Калининского района Виктория Печникова стала победителем Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба комитета по образованию.

Петербургская учительница показала лучшие знания истории Великой Отечественной войны и умение передавать их ученикам. Помимо истории в лицее Печникова преподает обществознание и английский язык. В конкурсе ей пришлось как и коллегам составлять анкеты, писать эссе, подготавливать открытые уроки на тему Великой Отечественной войны, проводить мастер-классы и участвовать в публичной дискуссии.

Печникова неоднократно становилась победителем различных конкурсов районного, городского и всероссийского уровня, в том числе «Учитель здоровья Санкт-Петербурга – 2013», «Учитель здоровья России – 2013», «Инновационная школа – 2017», «Лучший учитель Калининского района – 2017».

Месяцем ранее учитель французского языка в гимназии №?171 Марина Зезкова завоевала престижную награду — малый хрустальный пеликан в конкурсе «Учитель года -2019».



