Семь пассажиров рейса Тюмень – Петербург решили не лететь на резервном борте

Семь пассажиров SSJ-100, у которого днем 1 ноября отказал двигатель в Тюмени, не захотели продолжать полет. Деньги за билеты им вернут.

Об этом РИА Новости сообщили в справочной службе аэропорта.

«Семь человек (отказались продолжать полет)», – сказала собеседница агентства, уточнив, что пассажирам вернут деньги за билеты.







Резервный рейс с пассажирами SSJ-100 из Тюмени должен приземлиться в Северной столице в 22:30, сообщили агентству в ООО «Воздушные ворота северной столицы».





Всего на борту самолета находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в Тюмени.

Как выяснилось, в турбину двигателя попала птица.