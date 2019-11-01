Петербургскому адвокату, заскучавшему в поезде до мордобоя, дали условный срок

Две недели решили исход дела из букета статей, которым обзавелся адвокат Владимир Болотин, после того как в марте этого года проехал на поезде Петербург — Вологда. Конфликты с проводницей, барменом вагона-ресторана и начальником поезда привели к хулиганству, совершенному на железнодорожном транспорте, побоям и умышленному причинению легкого вреда здоровью.

Как сообщает 1 ноября пресс-служба следственного управления на транспорте СК РФ по СЗФО, Бокситогорским городским судом Ленинградской области найдены доказательства дебоша адвоката в поезде доказанными. Как писала «Фонтанка», Болотин в пути заскучал, выпил, но не нашел общего языка с проводником:

«Обвиняемый нанес удар рукой, но проводник-женщина смогла уклониться», – описывали его поведение на суде.







Затем он дошел до вагона-ресторана, где ему ожидаемо отказали в продолжении банкета. Гнев он выместил на побитом бармене. В тамбуре у адвоката случилась встреча с начальником поезда, тоже женщиной. Она отвесила ему «смирительную» оплеуху, но просчиталась с последствиями. Болотин не успокоился, а дал сдачи, до сотрясения и закрытой черепно-мозговой травмы.





После чего был ссажен на станции в Бокситогорском районе.

Суд оценил приключения адвоката в виде наказания в 2,5 года условно.