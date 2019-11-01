В Петербурге готовятся судить короля угонов. Чужой «Лексус» он не увёл, но к автомобилям не допущен

Дело Андрея Паламаря, которого следствие считает идеологом автоворов в сегменте «лакшери», поступило в Московский районный суд Петербурга. Ему вменяют неудавшуюся кражу в особо крупном размере.

Как следует из картотеки Московского райсуда, уголовное дело зарегистрировано 1 ноября, материалы переданы судье. Адвокат Александр Зеленский, представляющий интересы Паламаря, сообщил «Фонтанке», что предварительное слушание назначено на 12 ноября. Защита собирается просить рассмотреть дело в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей.

В Петербурге Андрей Паламарь известен как король угонов из практически легендарного клана, интерес которого машинами среднего класса не возбудить. Следственный комитет отводил ему руководящую роль в группировке, но под суд его отдают за один эпизод и то неудавшейся кражи.

По версии следствия, в феврале 2017 года Паламарю с двумя неустановленными подельниками приглянулся Lexus LX 450d. Спутниковая система Cobra была нейтрализована, двигатель запущен, Паламарь, считают следователи, сел за руль. Внедорожник парковку у Metro на Пулковском шоссе так и не покинул – угонщиков, согласно материалам дела, спугнул случайный свидетель. Он же потом опознал водителя по фотографиям.





По словам адвоката, Lexus стоимостью в 5,9 млн рублей остался невредим, гражданский иск его хозяин не заявлял.

Летом 2017 года Паламаря объявили в международный розыск, в ноябре того же года он был задержан в Словении. В июле 2019-го его решили выдать российским властям. От петербургских автомобилей он изолирован в Крестах, мера пресечения избрана до 18 ноября.