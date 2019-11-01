Ученые выяснили, чем болел Марат, проводивший большую часть времени в ванной, перед тем, как был заколот

Генетический анализ сохранившихся на газете пятен крови французского революционера Жана-Поля Марата позволили ученым выяснить причину его болезни.

Как пишут РИА Новости 1 ноября со ссылкой на biorxiv.org, испанские ученые из Института эволюционной биологии при Университете Помпеу Фабра в Барселоне совместно с коллегами из Франции и Великобритании извлекли ДНК из пятна крови на газете, а также, для сравнения, — из чистого от крови участка газеты. Газета была рядом с ванной, где почти что жил Мара в 1793 году, когда был заколот жирондисткой Шарлоттой Корде. Их сохранила его сестра Шарлотта Альбертина. В настоящее время два номера газеты «Друг народа», которую издавал Марат, хранятся в отделе гравюр Французской национальной библиотеки в Париже.

«О состоянии здоровья революционера в последние годы его жизни не сохранилось никаких свидетельств, кроме того, что он страдал от сильного кожного зуда. Сам он говорил, что заразился чем-то, когда прятался от преследователей в канализационных тоннелях Парижа. Медицинские дебаты по поводу возможного диагноза продолжаются уже более двух столетий. В качестве причины называли чесотку, сифилис, атопическую экзему, себорейный или герпетический дерматит», – говорится в доклад.







Полученные результаты позволили полностью исключить такие заболевания, как сифилис, проказа, туберкулез и диабетический кандидоз. По мнению ученых, у Марата был себорейный дерматит. Но первичная грибковая инфекция, скорее всего, была осложнена оппортунистическими патогенами — вирусами или микроорганизмами, которые не вызывают болезней у здоровых людей, но развиваются у лиц с ослабленным иммунитетом.



