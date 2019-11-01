Суд вынес приговор основателям «Кредитного Содружества», обобравшим петербуржцев на 53,8 млн рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении учредителей кредитного кооператива «Кредитное Содружество» Юрия Васильева и Александра Заборцева. Мужчин признали виновными в отмывании денег и мошенничестве.

Как сообщает 1 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Заборцеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года. По совокупности приговоров он получил 5 лет 7 месяцев в ИК общего режима. Васильев – лишение свободы сроком на 4 года 3 месяца. По совокупности приговоров – 8 лет 9 месяцев в ИК общего режима.

Суд установил, что осужденные в 2012 году создали организованную группу. Фигуранты открыли кредитный кооператив по принципу финансовой пирамиды. Заборцев был назначен председателем правления, а Васильев – фактически исполнял обязанности директора «Кредитного Содружества». Пайщики вступали в организацию, отдавали деньги в надежде получить по окончании срока действия договоров начисления в размере от 27 до 50% годовых.

С июля 2012 года по февраль 2015 года соучастники, по материалам дела, похитили средства 116 пайщиков. Сумма превысила 53,8 млн рублей. Кроме того, с сентября по декабрь 2013 года Заборцев, с целью отмыть 8,2 млн рублей, совершил ряд финансовых операций.

Напомним, Заборцева задержали у гостиницы «Россия» в феврале 2016 года.



