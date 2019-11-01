Про схему поборов с грузовиков рассказал арестованный экс-сотрудник петербургской ГИБДД. Даже в одиночку он собирал до 7 миллионов

В СК Ленобласти уже бывший сотрудник ГИБДД раскрыл схему поборов с грузоперевозчиков. Произошло это на очной ставке с задержанным на днях замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД Александровым. Первым номером на этой вынужденной встрече выступил его бывший подчинённый Андреев. Присутствующие услышали как, сколько и кому.

В следственном комитете Ленобласти 31 октября прошла очная ставка между 35-летним экс-сотрудником полиции майором Николаем Андреевым и 39-летним подполковником Михаилом Александровым. Первого в начале июля задержали сотрудники ФСБ, тогда он был в должности заместителя командира третьего отдельного батальона ДПС. Ему вменили взятки в особо крупном размере. Второго 30 октября задержал СК – по тому же делу.

Исходя из протокола (есть в распоряжении 47news), Андреев рассказал о схеме поборов с перевозчиков грузов. Как рассказал следствию бывший дорожный полицейский, с коллегой Александровым он познакомился три года назад, когда тот был командиром специализированной роты оперативного реагирования (СРОР).



«Цель знакомства была в общем покровительстве Александрова по службе за взятку в виде денег за возможные административные правонарушения, совершённые юридическими и физическими лицами, осуществляющими грузоперевозки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ...За весь период сотрудничества я передавал ежемесячно Александрову взятку в сумме от 300 до 600 тысяч рублей, в зависимости от количества транспортных средств», – рассказал Андреев.











Нехитрый подсчёт позволяет понять число большегрузов, на которые сотрудники ГИБДД посмотрели сквозь пальцы: от 150 до 300 машин в месяц. Та же арифметика показывает до 7 млн в год. Впрочем, есть мнение, что общее количество курсирующих по Петербургу и Ленобласти грузовиков приближается к 4 тысячам, а мзда доходит до 18-20 тысяч рублей в месяц. На круг выходит около 80 млн в месяц.

Судя по показаниям, результативность сотрудничества была высока:

«Александров помогал мне решить вопрос с другими подразделениями УГИБДД в случае остановки транспортных средств. ... Перед передачей взятки я отправлял ему сообщения в мессенджере «Вотсап» со списками регистрационных знаков», – сообщает Андреев.







Позиция Александрова диаметральна. Вины не признаёт. Он рассказал, что недвусмысленные предложения от коллеги поступали, это правда, но он их отверг. И предположил, что Андреев плодил коррупцию за его спиной самостоятельно:

«...Могу предположить, что данные ситуации имели место. Сам я от Андреева взяток не получал, не способствовал названным действиям со стороны моих подчинённых. В связи с чем Андреев дал такие показания, объяснить не могу. Настаиваю на своих», – сообщил на очной ставке Александров.







Адвокат Андреева Вадим Куликов подтвердил, что его подопечный 31 октября был на очной ставке, а ранее процессуально пошёл на сделку со следствием и дал признательные показания. По словам защитника, несмотря на это, в минувший понедельник Андрееву продлили арест до 31 декабря. Ходатайство об изменении меры на домашний арест суд отклонил. С защитником Александрова, Андреем Чуркиным, связаться не удалось.





Стало также известно, какой ролью наделил Андреев в своих показаниях сотрудников Ространснадзора (речь о «Северо-Западном межрегиональном Управлении Госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» (СЗ МУГАДН), а также то, кто был связным. Любопытно и то, по чьей воле сумма ежемесячной мзды подросла в 5 раз. Об этом читайте в материале 47news «Схема поборов ГИБДД от майора Андреева: «Перед каждой взяткой я отправлял сообщение».