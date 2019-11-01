Подводного охотника подстрелили, приняв за бобра. Охотник надводный получит уголовное дело

Житель подмосковного Протвино был госпитализирован в Калужской области после неудачной подводной охоты. Об этом 1 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, тридцатилетний мужчина занимался подводной охотой в реке Протве в Калужской области. Его подвел черный гидрокостюм и темнота — по версии следствия, именно из-за них подводного охотника приняли за бобра. В результате он получил две пули. Как отмечает «Интерфакс», сезон охоты на бобров открыт 1 октября, а река Протва — их постоянное место обитания.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Личность охотника на бобров устанавливается, в преступлении подозревают жителя города Протвино.



