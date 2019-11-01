Группа ЛСР купила завод газобетона у датской H+Н International
Группа ЛСР закрыла сделку по приобретению завода по производству газобетонных блоков, расположенного в Волосовском районе Ленобласти. Стоимость сделки составила 1,11 млрд рублей. Сообщение о покупке 1 ноября появилось на сайте группы.
Мощность нового актива составляет 450 000 кубических метров в год. Актив вольется в «ЛСР. Стеновые» в качестве структурного подразделения. В настоящее время туда уже входит расположенный в Сертолово завод по производству газобетонных блоков (бренд AEROC).
«Фонтанка» ранее писала , что после закрытия сделки ЛСР будет почти полностью контролировать рынок газобетона на рынке Северо-Запада. На долю приобретенного актива приходится порядка 35% емкости ниши.
О достижении договоренностей с датским производителем стройматериалов Группа ЛСР объявила в августе.
Справка:
Газобетонные блоки - распространенный в последние годы стройматериал, который позволяет возводить стены без заливки бетона. Основные производители выпускают блоки как для внешних стен, так и для внутренней отделки помещений. Как правило, такие блоки используются для строительства домов не выше 3-5 этажей. Правда, есть марки газобетона, который позволяет строить и семиэтажные дома.