Группа ЛСР купила завод газобетона у датской H+Н International

Группа ЛСР закрыла сделку по приобретению завода по производству газобетонных блоков, расположенного в Волосовском районе Ленобласти. Стоимость сделки составила 1,11 млрд рублей. Сообщение о покупке 1 ноября появилось на сайте группы.

Мощность нового актива составляет 450 000 кубических метров в год. Актив вольется в «ЛСР. Стеновые» в качестве структурного подразделения. В настоящее время туда уже входит расположенный в Сертолово завод по производству газобетонных блоков (бренд AEROC).

«Фонтанка» ранее писала , что после закрытия сделки ЛСР будет почти полностью контролировать рынок газобетона на рынке Северо-Запада. На долю приобретенного актива приходится порядка 35% емкости ниши.

О достижении договоренностей с датским производителем стройматериалов Группа ЛСР объявила в августе.



