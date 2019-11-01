На Шри-Ланке умер слон, не выдержав туристов, жестокого обращения и работы без выходных

Слон, катавший туристов на Шри-Ланке, умер от усталости. Животное не выдержало непрекращающегося потока людей и жары неподалёку от Сигирии.

О несчастье 1 ноября сообщает The Daily Mail. В Интернете опубликовали видео, на котором лежит 18-летний слон Канакота в кандалах. По данным зоозащитников, смерти предшествовали три группы отдыхающих.

Сообщается, что погонщик до последнего бил слона анкусом – специальным металлическим копьем с острым крюком на конце, которое используют, чтобы контролировать этих животных. При этом Канакота накануне якобы участвовал в параде слонов, на котором его, как и других собратьев, нагрузили тяжестями.

Зоозащитники констатируют, что пока туристы не поймут, чем чревато такое «развлечение» и чего стоит заставить слонов делать то, что им чуждо, животные будут продолжать умирать. На сегодняшний день в Азии около 3000 слонов используются на потеху публике. 77% из них подвергаются насилию. Обстоятельства гибели Канакоты расследуются.



