Петербургский избирком снижает качество видеозаписей с участков, прежде чем выдать суду. Четкие видео раньше давали истцам, но перестали

Петербургская избирательная комиссия в несколько раз снижает качество видеозаписей, снятых в день выборов на участках, прежде чем выдать их судам. Это заметили истцы, оспаривающие итоги голосования на избирательных участках Московского района; в избиркоме подтвердили «Фонтанке» эту информацию.

О том, что петербургская комиссия выдала районному суду видео низкого качества, заявила кандидат в муниципалитет «Московская застава» Анна Кузнецова 1 ноября во время рассмотрения ее иска об отмене итогов голосования на участке №1280. По ее словам, ту же самую видеозапись избирком прислал истцам в гораздо более высоком качестве – это касается и изображения, и звука.

Записи официального видеонаблюдения с участков – одно из главных доказательств, которыми оперируют стороны в спорах об итогах голосования. До недавнего времени петербургский избирком выдавал эти записи и истцам, и ответчикам, и самим судам. Однако 10 октября комиссия приняла решение усложнить процесс – и в случае, если видео по одному и тому же делу запросил и суд, и участник процесса, выдавать его только суду. В избиркоме тогда объяснили: гражданам они выдают не сами видеозаписи, а ссылки для скачивания файлов. Но судам в таком виде предоставлять видео бесполезно: технической возможности скачивать файлы у них нет. Поэтому судам петербургский избирком выдает видео на CD-дисках. А следовательно, предоставлять ссылки еще и истцам не нужно, иначе при рассмотрении дел возникнут сложности. Член горизбиркома Дмитрий Краснянский тогда говорил, что никаких препятствий для истцов в связи с этим решением не появится: они смогут ознакомиться с видео в судах, скопировав файлы с CD-диска.

На вопрос «Фонтанки» о том, действительно ли видеозаписи, которые суды получают на дисках, хуже по качеству, чем выданные истцам по ссылкам, Дмитрий Краснянский ответил положительно. Он объяснил, что для переноса на CD видео приходится сильно сжимать. Однако решение петербургского избиркома перестать выдавать истцам видеозаписи в хорошем качестве при наличии запроса суда с этим фактом никак не связано, заверил он: «Если суд попросит прислать ему ссылку – мы пришлем».





Качество видеозаписи – важный фактор при рассмотрении иска. Кандидатам, которые требовали отменить итоги голосования на участке №1375 (муниципалитет «Новоизмайловское»), Московский районный суд отказал. В решении суд сослался в числе прочего на то, что на изученной видеозаписи не смог «индивидуализировать действия членов комиссии и присутствующих лиц» и «установить, кем конкретно произносились частичные данные о кандидатах».