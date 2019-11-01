Илон Маск объявил об уходе в офлайн. В комментариях дело дошло до ядерного взрыва

Американский бизнесмен Илон Маск объявил об уходе в офлайн в своем аккаунте в Twitter. 1 ноября он написал буквально следующее: «Не уверен насчет того, насколько хорош Twitter. Reddit, кажется, пока в порядке. Ухожу в офлайн».

Going offline — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019

Никаких пояснений Маск не дал и вызвал бурю в комментариях. Они переполнены самыми разными плачущими людьми, грустными собаками и тыквами (поскольку недавно был Хеллоуин).





Пользователь, который, видимо, сильнее всего переживает из-за ухода Маска, даже показал в комментариях ядерный взрыв.

Напомним, недавно Twitter решил запретить всю политическую рекламу на своей платформе. Новая политика платформы заработает с 22 ноября. Правда, не очень понятно, как это могло отразиться на Маске, который в политику до последнего времени не вмешивался.