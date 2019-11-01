В авиакомпании назвали причину отказа двигателя у летевшего в Петербург SSJ100

Рейс Тюмень – Петербург вынужденно вернулся в аэропорт вылета 1 ноября после столкновения с птицей. Об этом сообщили в авиакомпании «Ямал», пишет РИА Новости.

По информации перевозчика, птица попала в двигатель Sukhoi Superjet 100 при взлёте. В салоне почувствовали удар, произошёл отказ турбины. Информация о неисправности от рейса «Ямала» 811 диспетчерам поступила, едва самолёт набрал высоту, сообщали в областном МЧС.

Судя по эфиру аэропорта, лайнер заходил на посадку на одном двигателе. Как уточнял экипаж, левый двигатель работал на малом газе. Приземление прошло штатно, пострадавших среди 80 пассажиров и четырёх членов команды нет. В Петербург их доставят резервным бортом, время задержки пока не уточняется.



