«Лиза Алерт» в Петербурге ищет потерявшегося две недели назад мужчину. «Фонтанка» знает, где его найти

Волонтёры «Лиза Алерт» объявили о начале поиска 34-летнего Наримана Шихабидова, который пропал почти две недели назад в Петербурге. Ориентировка появилась 1 ноября в официальном паблике поисковых отрядов.

«Фонтанке» стало известно, где находится мужчина. Из картотеки Куйбышевского районного суда Петербурга ясно, что Шихабидова взяли под стражу 20 октября, через три дня после того он пропал с радаров близких и друзей. Меру пресечения избрал судья Андрей Дондик.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга информацию подтвердили и описали основания для задержания и стражи. По данным следствия, ранним утром 19 октября у дома №2 по улице Ломоносова он якобы вытащил из кармана женщины смартфон за 12 тысяч рублей.





На аресте следствие настояло, так как обвиняемый в 2017 году был осужден за нарушение правил дорожного движения и приговорён к лишению прав на 3 года и обязательным работам. С непогашенной судимостью он продолжил скользить по дорожке жизни.

Постановлением Куйбышевского суда Шихабидов отправлен в следственный изолятор «Кресты» в городе Колпино. Если точнее: первый крест, первый этаж, камера номер 31. Там его можно найти вплоть до 18 декабря 2019 года – как минимум.

На свободе у Шихабидова остались, как он утверждает, жена и девятилетний сын. Именно они, по всей видимости, и потеряли главу семейства.

Кроме того, в пятницу «Лиза Алерт» сообщила о поиске ещё одного петербуржца – 27-летнего Андрея Михальчишина, который 25 октября уехал в неизвестном направлении на чёрном «УАЗе Патриот». Как выяснилось, его также ищут приставы и коллекторы. По базе данных исполнительных производств УФССП Петербурга, за мужчиной числится долг, превышающий полмиллиона.