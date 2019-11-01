Кутузов и Жуков на одно лицо. Треть российских школьников путаются в датах и слабо знают историю Великой Отечественной войны

Рособрнадзор хочет ввести обязательную контрольную по истории для выпускников школ. Параллельно ведется разговор о новых методиках преподавании этой дисциплины в школах. Пока успехи учащихся в датах и хронологии событий родной и мировой истории, мягко говоря, сомнительные.

«Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории, который ежегодно проводит ФИПИ [Федеральный институт педагогических измерений], показывает, что более трети школьников, выбравших ЕГЭ по истории, все-таки слабо знают свой предмет. Проблему качества исторической подготовки школьников показывают и проводимые Рособрнадзором Всероссийские проверочные работы (ВПР)», – приводит слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова 1 ноября ТАСС.







Кравцов отметил, что школьники плохо знают историю своей страны, не могут установить простейшие хронологические и причинно-следственные связи, а также слабо знают историю Великой Отечественной войны.

Уже скоро Рособрнадзор готов представить для обсуждения модели обязательной контрольной работы по истории для выпускников российских школ, пишет РБК.



