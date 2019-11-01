Superjet, направлявшийся в Петербург, благополучно совершил экстренную посадку в Тюмени

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» совершил посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем. По предварительной информации, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

По данным сервиса Flightradar, рейс авиакомпании «Ямал» 811 приземлился в начале девятого вечера 1 ноября. Судя по эфиру аэропорта Тюмени, самолёт готовился к приземлению на одном двигателе, с превышением посадочной массы, но в штатном режиме.

В аэропорту Superjet встречали аварийные службы, полосу предварительно пролили. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Тюменской области, информация о неисправности от рейса поступила сразу после вылета. Самолёт не смог покинуть воздушное пространство Тюмени и запросил аварийную посадку. Спасатели не ждали его на земле до 21:15, предполагая, что именно столько времени потребуется, чтобы выработать топливо. Однако было принято решение садиться, не дожидаясь этого.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» вылетел из Тюмени в 18:55 по местному времени. Самолёт должен был приземлиться в Петербурге. На борту 80 пассажиров, шесть членов экипажа. Больных, как уточняли в переговорах пилоты с диспетчерами, нет.



