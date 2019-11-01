Россияне «перестанут быть в уязвимом положении»: иностранцев начнут штрафовать за нарушения ПДД в 2020 году

Автомобили с иностранными номерами могут начать штрафовать за нарушения ПДД в России через год, в 2020 году. Об этом 1 ноября пишет РИА Новости.

«Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем, – заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов. – <…> И российские перевозчики перестанут быть в уязвимом положении по сравнению со своими зарубежными коллегами».

Этот вопрос требует сложной координации федеральных служб, занимающихся контролем не только соблюдения ПДД, но и правил весогабаритного контроля, взаимодействия с органами, контролирующими пересечения госграницы. Также, по словам Акимова, необходима работа с «партнерами по ЕЭАС особенно там, <…> где у нас транспортные средства бесшовно пересекают госграницу».

Глава ГИБДД Михаил Черников летом заявил, что система взимания штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан заработает в России после объединения баз данных таможни, и для эффективной работы необходимо интегрировать все базы данных таможенников и пограничников в федеральную информационную систему ГИБДД.





На днях московское управление ГИБДД сообщало, что в октябре 2019 года в отношении владельцев машин с иностранными номерами вынесено более 13 тысяч постановлений на сумму более 15 миллионов рублей. Один владелец грузовика насобирал штрафов более чем на 1 миллион рублей.