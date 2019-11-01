Производитель фитнес-трекеров Fitbit обошелся Google более чем в 2 млрд долларов. Данные пользователей обещают оставить в покое

Google закрыл сделку по приобретению производителя фитнес-трекеров Fitbit. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном 1 ноября на сайте Fitbit.

Google заплатит по 7,25 доллара за акцию компании, общая сумма сделки составит около 2,1 млрд долларов. При этом в сообщении Fitbit подчеркивается, что компания будет независимым подразделением в Google. Это, в частности, означает, что Fitbit не будет обмениваться данными пользователей с материнской корпорацией (это могло быть использовано в рекламных целях).

Как отмечали аналитики, покупка усилит позиции Google на рынке умных часов, а Fitbit сможет теперь конкурировать с китайскими Huawei и Xiaomi.



