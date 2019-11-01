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Недвижимость
05.11.2019 09:37
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"Квартира для вашего дольщика, только я ее вам не отдам. У вас документов нет"

Даже после завершения всех долгостроев ГК «Город» продолжает портить жизнь покупателям жилья. Из-за ареста недвижимости в рамках уголовного дела в квартиры не могут въехать около ста петербуржцев.

"Квартира для вашего дольщика, только я ее вам не отдам. У вас документов нет"

Фото: рендер застройщика

Несмотря на то, что в конце августа у скандально известной группы «Город» официально закончились долгострои, почти сотня человек из числа покупателей жилья будут с нетерпением следить за ходом процесса над бизнесменами Максимом и Русланом Ванчуговыми. Пока суд не снимет арест с квартир в жилом комплексе «Ленинский парк» (которые продали на торгах в рамках банкротства компаний-дольщиков «Алмаз» и «Атриум»), получить ключи и свидетельства о праве собственности они не смогут. В самом худшем случае покупатели отпразднуют новоселье после вынесения приговора по уголовному делу. О сроках судить трудно, но из 3,4 тысяч потерпевших суд успел допросить только десятерых.

Два месяца назад последний объект из коллекции долгостроев печально известной группы компаний «Город» наконец-то ввели в эксплуатацию. Разрешительную документацию получили корпус и паркинг комплекса «Прибалтийский», руководство города облегченно вздохнуло – одной головной болью меньше. 

В конце мая с пятилетним опозданием ввели последний корпус ЖК «Ленинский парк». Казалось бы, почти десятилетняя эпопея на этом должна была завершиться. Но часть квартир в комплексе продолжает пустовать. Заехать жильцы не смогут, пока с недвижимости не снимут обеспечительный арест, наложенный в рамках уголовного дела в отношении Максима и Руслана Ванчуговых, что, возможно, произойдет не раньше, чем будет вынесен приговор. Число потерпевших – под три с половиной тысячи человек. Пока что суд успел допросить десятерых. А уголовное дело насчитывает 850 томов. 

В конце августа 2019 года дело Ванчуговых поступило в Василеостровский районный суд. Но пробыло там всего день. После этого материалы были направлены в горсуд для разрешения вопроса подсудности. Три года назад вскрылось, что судья Юрий Гершевский, который санкционировал арест Максима Ванчугова, а также обыск в приемной его брата, на тот момент депутата Госдумы Романа, – родственник потерпевшей по делу. Его мать вложила в стройку «Города» 3 млн рублей. В Приморском райсуде материалы оказались 28 августа, с тех пор прошли пять заседаний, и все откладывались. Мешали неявка потерпевшего и болезнь судьи. Следующее назначено на 5 ноября. 


В 2016 году Василеостровский районный суд постановил разрешить наложение ареста на ряд объектов на тот момент еще не завершенного строительства из числа объектов «Города». В ходе предварительного следствия было установлено, что на 12 юридических лиц, в том числе ООО «Алмаз» и ООО «Атриум», были оформлены права долевого участия. В сделке компании использовали заемные средства банка «Советский». Возвращать займы не спешили, и финансовая организация была признана потерпевшей по делу. Под запрет попало совершение сделок с недвижимостью в части совершения регистрационных действий.

В июле 2016 года «Советский» подал банкротные иски к «Алмазу» и «Атриуму». В начале 2017 года обе компании были признаны несостоятельными, и в отношении них было открыто конкурсное производство. Права требования по договорам долевого участия в ЖК «Ленинский парк» были включены в конкурсную массу и в феврале-мае 2019 года проданы в торгов.

На поданные новыми хозяевами квартир документы для оформления права собственности управление Росреестра ответило приостановкой процедуры и просьбой приложить документ, подтверждающий снятие обеспечительных мер с недвижимости, рассказал «Фонтанке» конкурсный управляющий «Атриума» и «Алмаза» Динар Сигбатов. Пока 94 покупателя официально не станут собственниками, банк «Советский» тоже не сможет получить вырученные за квартиры средства.

В конце августа 2019 года дело 2019 года дело Ванчуговых поступило в Василеостровский районный суд. Но пробыло там всего день. После этого материалы были направлены в Горсуд для разрешения вопроса подсудности. Три года назад вскрылось, что судья Юрий Гершевский, который санкционировал арест Максима Ванчугова, а также обыск в приемной его брата, на тот момент депутата Госдумы Романа, родственник потерпевшей по делу. Его мать вложила в стройку «Города» 3 млн рублей. В Приморском райсуде материалы оказались 28 августа, с тех пор прошли пять заседаний и все открыдывались. Мешали неявка потерпевшего и болезнь судьи. Следующее назначено на 5 ноября. 

Сигбатов уже подал ходатайство о снятии обеспечительных мер. По его мнению, оснований для продления ареста нет. «Когда суд рассмотрит – к сожалению, не знаю. Хотелось бы побыстрее, чтобы потерпевшая сторона уже получила деньги от реализации. У нас есть решения суда. В законе о банкротстве конкретно указано, что на основании решения суда все ранее наложенные аресты, в том числе арест по уголовному делу, автоматически снимаются. По «Алмазу» решение было принято в феврале 2017 года, и в апреле — по «Атриуму». И когда мы сдавали заявления на регистрацию, к каждому прикладывали именно оригинал решения». 

Он рассказал, что арбитражные управляющие сталкиваются с подобными случаями. «В дальнейшем (арест) у всех снимают. Думаю, что это просто вопрос времени. Когда мы выставляли на торги, мы всегда ссылались на закон о банкротстве, я указывал, что имеются аресты по уголовному делу и что, возможно, будет приостановка госрегистрации собственности. Я думаю, что это вопрос времени: рано или поздно регистрация пройдет», – уверен он.

Для ряда покупателей, в свою очередь, отсрочка оборачивается дополнительными финансовыми потерями. «У нас есть люди, которые продали квартиру и живут сейчас на даче, возят ребенка за 60 км в школу. Так как в ипотеку по банкротству жилье не купить, кто-то набрал кредитов и продолжает жить в съемных квартирах», – рассказал один из пострадавших, Вячеслав. Попытка привлечь внимание руководства города в лице губернатора Александра Беглова успехом не увенчалась. На странице градоначальника «ВКонтакте» опубликовали ответ: «У исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга отсутствуют полномочия по осуществлению контроля за ходом и сроками осуществления правоохранительными органами предварительного следствия или дознания».


Скинувшись на оплату услуг представителя, заждавшиеся жилья предприняли попытку приструнить Росреестр в судебном порядке, но успеха пока не достигли. «Мы уже проиграли один суд «Алмазу», и у нас 20 ноября будет по «Атриуму». В Приморский райсуд они, как и конкурсный управляющий, подали ходатайства, однако никакой реакции пока не получили.  

Теперь покупатели жилья намерены лично пойти на заседание, чтобы «каким-то образом обратить на себя внимание». «Ребят, вы судите сейчас застройщиков в пользу потерпевших, которые по факту уже не потерпевшие. А то, что мы заплатили деньги за сто с лишним квартир, в которых жить никто не может, как-то задвинули. Хотя по-хорошему надо, чтобы судья просто вник в проблему», – резюмировал Вячеслав.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

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