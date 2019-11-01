Найди свой новый автобус после транспортной реформы в Петербурге
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Смольный показал, как именно попытается заменить каждую из 271 отмененной маршрутки. «Фонтанка» публикует две таблицы, подготовленные ГКУ «Организатор перевозок».
В одной указаны закрываемые маршруты и открывающиеся вместо них новые.
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Анализ закрываемых «коммерческих» маршрутов и компенсационные меры
Во второй – закрываемые маршруты, которые власти попытаются компенсировать с помощью уже существующих направлений.
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Сведения о перераспределении «коммерческих» маршрутов
Справка:
В 2020 году в городе должна быть реализована масштабная реформа общественного транспорта: после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое. Предполагается, что из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также откроют около 100 новых. Сохранившиеся маршруты будут разыграны между перевозчиками на аукционах. Одно из требований властей – новый и комфортный подвижной состав.