Найди свой новый автобус после транспортной реформы в Петербурге

Справка:

В 2020 году в городе должна быть реализована масштабная реформа общественного транспорта: после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое. Предполагается, что из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также откроют около 100 новых. Сохранившиеся маршруты будут разыграны между перевозчиками на аукционах. Одно из требований властей – новый и комфортный подвижной состав.