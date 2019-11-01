В квартале «Юттери» заработал первый детский сад

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Сегодня состоялось торжественное открытие социального объекта на 120 воспитанников, расположенного на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

В церемонии приняли участие глава районной администрации Анатолий Повелий, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев и заведующая дошкольного образовательного учреждения № 22 Елена Киселева.

Анатолий Повелий отметил, что открытие нового детского сада – знаковое событие для всего района. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который проинспектировал ход строительства этого объекта в августе этого года, дошкольное учреждение начало свою работу раньше положенного срока. По словам главы районной администрации, ГК «Ленстройтрест» подошла к проектированию и строительству детского сада с особой любовью и с пониманием, каким он должен быть, чтобы детям квартала «Юттери» было комфортно.

Трехэтажный детский сад в виде средневекового замка открылся по адресу: Понтонная улица, дом 11, корпус 2, строение 1. На площади 3 101 кв. м разместились 6 групп для детей разного возраста, а также залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн с собственной лабораторией анализа воды, медицинский кабинет, кухня и прачечная. На прилегающей территории предусмотрены помещения, где родители смогут оставлять коляски и санки. Также оборудованы современные дизайнерские детские площадки с теневыми навесами, есть центральная спортивная зона с ярким тартановым покрытием. За безопасностью малышей будут следить более десятка видеокамер.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:

– Чуть больше полутора лет назад, в марте 2018 года, мы торжественно заложили первый камень в основание будущего здания детского сада в квартале «Юттери», обозначили сроки строительства и выполнили их. Объект был возведен в рекордные сроки – в августе этого года мы завершили все строительно-монтажные работы, а сегодня, 1 ноября, уже открываем детский сад. Он построен с учетом всех современных требований и норм, предъявляемых к дошкольным учреждениям. Мы постарались сделать все, чтобы маленьким посетителям нашего сказочного замка было всегда уютно, комфортно, интересно и безопасно. Хочется пожелать, чтобы садик стал родным для детишек квартала «Юттери».

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