«Это нужно сделать всеобъемлющим». Российские власти хотят расширить действие электронных виз, хотя в Петербурге у туристов с ними возникают сложности

Иностранные туристы могут получить право въезжать по электронным визам во все города России. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по развитию экспорта 1 ноября, пишет ТАСС.

«Мы договорились, что с 2021 года электронные визы должны максимально действовать. Сегодня есть несколько регионов, городов, где проводится эксперимент по применению этого инструмента, и он везде показывает хороший результат. Поэтому в правительстве есть понимание, что это нужно сделать всеобъемлющим — возможность получения электронных виз», – цитирует Силуанова агентство.

Сейчас электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября упрощенный режим был введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее представители консульств сообщили, что многие туристы, приезжающие в Северную столицу по электронной визе, покинули страну в принудительном порядке. Для некоторых знакомство с красотами Петербурга пока ограничилось пунктом погранконтроля и трансферной зоной аэропорта. Причиной стали ошибки при заполнении анкеты и неверно рассчитанный срок пребывания.

По данным комитета по туризму, в октябре Северную столицу и Ленинградскую область в упрощенном порядке посетили 16 тысяч туристов. Ошибки в оформлении совершают 3% граждан.



