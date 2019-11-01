Суд отправил топ-менеджера «Ленаэропроекта» в СИЗО, но через Александровскую больницу

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в мошенничестве топ-менеджера «Ленаэропроекта» Александра Подкина. Его предполагаемый подельник из «ТрансПроекта СПб» отправился под домашний арест, заключив сделку со следствием.

Как сообщает 1 ноября адвокат Подкина Александр Мелешко, его 69-летний подзащитный после вынесения меры пресечения отправился не в изолятор, а в Александровскую больницу под конвоем — у него случился гипертонический криз.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга пишет, что, по версии следствия, «Ленаэропроект» и «ТрансПроект СПб» в период с ноября 2013-го по апрель 2014-го заключили фиктивный договор субподряда на выполнение обследования реконструируемых объектов в уфимском аэропорту. Затем первая компания оплатила старания второй, перечислив 8 280 414 рублей на расчётный счёт, в то время, как фактически все работы были выполнены специалистами «Ленаэропроекта». Таким образом, организации был нанесён крупный материальный ущерб.

Подкин на указанный в деле период, как и на момент возбуждения дела, занимал должность заместителя гендиректора «Ленаэропроекта». Следователи считают его организатором преступления и полагают, что, оставаясь на свободе, он может уничтожить доказательства, бежать или оказать давление на свидетелей, большинство из которых являются его подчинёнными. В СИЗО он пробудет как минимум до середины декабря.





Адвокат Подкина рассказал, что его подзащитный вину не признал, а позиция следствия основывается лишь на показаниях подрядчика, 34-летнего руководителя «ТрансПроекта СПб» Алексея Миронова, который не помнит, когда передавал семь миллионов, но признает сам факт.

Напомним, к Подкину и Миронову оперативники петербургской экономической полиции пришли утром 30 октября.