SuperJet из Тюмени в Петербург готовится к аварийной посадке. У него отказал двигатель почти сразу после взлета

Самолет Sukhoi SuperJet 10 авиакомпании «Ямал» рейсом Тюмень-Петербург готовится к аварийной посадке в Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, у самолета отказал один из двигателей при взлете. Самолет вырабатывает топливо перед посадкой. По предварительной информации, на борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа.



