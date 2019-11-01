В Латвии больше не услышат «Рюмки водки на столе». Республика признала Лепса персоной нон грата

Глава МИД Латвии заявил, что принял решение включить российского певца в список тех, кому запрещен въезд на территорию прибалтийской республики.

«На основании оценки служб безопасности и миграционного закона, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе в список нежелательных персон Латвийской республики, запретив ему въезд в страну на неопределенный срок», – написал Эдгар Ринкевич 1 ноября на своей странице в Facebook.









Ранее в латвийском министерстве юстиции выразили недоумение от того, что Лепса еще не включили в список. Музыканта в Латвии считали «близким к Владимиру Путину и российским криминальным кругам», что не мешало ему выступать в этой стране.

Лепсу уже отказывали во въезде в Литву, Украину, Великобританию и Израиль. Кроме того, он находится под американскими санкциями. В США считают, что певец связан с преступной группировкой «Братский круг».



