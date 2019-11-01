«Секс-статья» — не приговор. Почему суд в Петербурге отпустил обвиняемого в педофилии экс-сотрудника МВД

В Петербурге лишь со второй попытки отправлен в СИЗО 43-летний Алексей Спектор, которого считают причастным к преступлениям против детей. Его пример подтвердил печальную практику следствия опираться на тяжесть обвинения в делах о секс-насилии и наспех собирать доказательства.

Масштабные поиски педофила в Приморском районе развернулись 9 октября после визуального надругательства над тремя девочками 8-12 лет. На Серебристом бульваре неизвестный мужчина с разницей в час продемонстрировал им свои половые органы.

На следующий день в следственном отделе СК Приморского района возбудили уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия».

По району разослали ориентировку на «челкастого рукоблуда». Потерпевшие описывали преступника как молодого, лет двадцати, человека с длинной челкой.





Сотрудники «секс-отдела» Управления уголовного розыска ГУ МВД с районными коллегами потратили почти две недели. 22 октября был задержан Алексей Спектор. За время охоты он сменил внешность. Коротко постригся и стал больше соответствовать своему 43-летнему возрасту.

С 2004 по 2006 год Спектор работал во вневедомственной охране УВД Калининского района Петербурга, до 2009-го — сотрудником охранного агентства, следил за безопасностью в казино. В марте 2017 года Спектора приговорили к трем годам условно за насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, к настоящему времени он считается несудимым.

Ходатайство о заключении Спектора под стражу следователь Приморского отдела ГСУ СК Петербурга Баширов подал 24 октября 2019 года. Его рассматривал судья Юрий Васильев. Он вынес постановление об освобождении обвиняемого из-под стражи немедленно в зале суда. Чем ожидаемо вызвал шквал критики в следственных и прокурорских кругах.

В приобщенных к ходатайству следователя материалах фактически содержалось только одно доказательство — протокол опознания Спектора потерпевшей девочкой.

«Вследствие крайней неразборчивости почерка лица, составлявшего протокол, установить анкетные данные опознанного лица не представляется возможным, так как текст не поддается прочтению без догадок и предположений», – указал Юрий Васильев.

Второй протокол опознания тоже был составлен следователем небрежно. Потерпевшая указала на причастность «некоего гражданина Сектор А. А., фамилия которого не идентична фамилии обвиняемого», написал судья в своем постановлении. Суд в теории мог бы продлить задержание Спектора на 72 часа, чтобы следствие устранило недостатки, но ни оно, ни прокуратура такое ходатайство не заявили.

После освобождения Спектора в связи с нечитаемым протоколом опознания оперативники продолжили собирать доказательства и нашли 9-летнюю девочку, которая в тот же день, что и остальные, стала жертвой половой демонстрации. Следствие Приморского района возбудило еще одно дело по статье 132 УК. 30 октября бывшего милиционера задержали в Калининском районе и предъявили ему обвинение. На следующий день судья Геннадий Пилехин заключил Спектора под стражу.





Обвиняемый возражал против удовлетворения ходатайства, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Он указал, что не скрывался после освобождения 24 октября из Приморского суда, добровольно явился по вызову сотрудников правоохранительных органов, опознание проводилось с нарушениями, имеет устойчивые социальные связи, женат, работал, имеет на иждивении трех малолетних детей. Мера пресечения Спектору избрана по 29 декабря», – уточнили в пресс-службе.

Красносельский суд Петербурга 28 октября 2019 года вынес оправдательный приговор учителю физкультуры Виктору Хлупину. Следственный комитет обвинял его по 132-й статье — якобы педагог надругался над 9-летней школьницей в своем кабинете. Его дело вела молодая следователь Евгения Корниенко. Судья Вадим Полывянный пришел к выводу, что она вынуждала ребенка лгать, проигнорировав показания Хлупина. Он утверждал, что после урока физкультуры 15 мая 2018 года школьница «совершила демарш», запрыгнув ему на колено и обняв за шею. Он вежливо и аккуратно снял ее с колена и сказал, что оценки надо другим способом зарабатывать, после чего отправил на следующий урок.

Следователь вела еще несколько сомнительных дел с участием детей-потерпевших, выяснил 47News. Теперь 23-летняя специалист работает в прокуратуре Центрального района.