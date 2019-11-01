Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 64.03р
71.48р
17:50 01.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
01.11.2019 17:30
Печать

«Секс-статья» — не приговор. Почему суд в Петербурге отпустил обвиняемого в педофилии экс-сотрудника МВД

В Петербурге лишь со второй попытки отправлен в СИЗО 43-летний Алексей Спектор, которого считают причастным к преступлениям против детей. Его пример подтвердил печальную практику следствия опираться на тяжесть обвинения в делах о секс-насилии и наспех собирать доказательства.

Масштабные поиски педофила в Приморском районе развернулись 9 октября после визуального надругательства над тремя девочками 8-12 лет. На Серебристом бульваре неизвестный мужчина с разницей в час продемонстрировал им свои половые органы.

На следующий день в следственном отделе СК Приморского района возбудили уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия».

По району разослали ориентировку на «челкастого рукоблуда». Потерпевшие описывали преступника как молодого, лет двадцати, человека с длинной челкой.


Сотрудники «секс-отдела» Управления уголовного розыска ГУ МВД с районными коллегами потратили почти две недели. 22 октября был задержан Алексей Спектор. За время охоты он сменил внешность. Коротко постригся и стал больше соответствовать своему 43-летнему возрасту.

С 2004 по 2006 год Спектор работал во вневедомственной охране УВД Калининского района Петербурга, до 2009-го — сотрудником охранного агентства, следил за безопасностью в казино. В марте 2017 года Спектора приговорили к трем годам условно за насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, к настоящему времени он считается несудимым.

Ходатайство о заключении Спектора под стражу следователь Приморского отдела ГСУ СК Петербурга Баширов подал 24 октября 2019 года. Его рассматривал судья Юрий Васильев. Он вынес постановление об освобождении обвиняемого из-под стражи немедленно в зале суда. Чем ожидаемо вызвал шквал критики в следственных и прокурорских кругах.

В приобщенных к ходатайству следователя материалах фактически содержалось только одно доказательство — протокол опознания Спектора потерпевшей девочкой.

«Вследствие крайней неразборчивости почерка лица, составлявшего протокол, установить анкетные данные опознанного лица не представляется возможным, так как текст не поддается прочтению без догадок и предположений», – указал Юрий Васильев.

Второй протокол опознания тоже был составлен следователем небрежно. Потерпевшая указала на причастность «некоего гражданина Сектор А. А., фамилия которого не идентична фамилии обвиняемого», написал судья в своем постановлении. Суд в теории мог бы продлить задержание Спектора на 72 часа, чтобы следствие устранило недостатки, но ни оно, ни прокуратура такое ходатайство не заявили.

После освобождения Спектора в связи с нечитаемым протоколом опознания оперативники продолжили собирать доказательства и нашли 9-летнюю девочку, которая в тот же день, что и остальные, стала жертвой половой демонстрации. Следствие Приморского района возбудило еще одно дело по статье 132 УК. 30 октября бывшего милиционера задержали в Калининском районе и предъявили ему обвинение. На следующий день судья Геннадий Пилехин заключил Спектора под стражу.


Обвиняемый возражал против удовлетворения ходатайства, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Он указал, что не скрывался после освобождения 24 октября из Приморского суда, добровольно явился по вызову сотрудников правоохранительных органов, опознание проводилось с нарушениями, имеет устойчивые социальные связи, женат, работал, имеет на иждивении трех малолетних детей. Мера пресечения Спектору избрана по 29 декабря», – уточнили в пресс-службе. 

Красносельский суд Петербурга 28 октября 2019 года вынес оправдательный приговор учителю физкультуры Виктору Хлупину. Следственный комитет обвинял его по 132-й статье — якобы педагог надругался над 9-летней школьницей в своем кабинете. Его дело вела молодая следователь Евгения Корниенко. Судья Вадим Полывянный пришел к выводу, что она вынуждала ребенка лгать, проигнорировав показания Хлупина. Он утверждал, что после урока физкультуры 15 мая 2018 года школьница «совершила демарш», запрыгнув ему на колено и обняв за шею. Он вежливо и аккуратно снял ее с колена и сказал, что оценки надо другим способом зарабатывать, после чего отправил на следующий урок.

Следователь вела еще несколько сомнительных дел с участием детей-потерпевших, выяснил 47News. Теперь 23-летняя специалист работает в прокуратуре Центрального района.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      01.11.2019 17:24

      Setl Group выплатил 8-й купон по биржевым облигациям серии 001P-01

      31 октября 2019г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 8-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
      ПАО «Группа ЛСР»
      01.11.2019 15:25

      В «Группе ЛСР» появился виртуальный помощник: он подберет вам квартиру и оплатит счета

      «Группа ЛСР» предложила своим клиентам новый многофункциональный сервис – мобильное приложение «ЛСР». Оно будет работать по принципу «единого окна» »: от поиска и брони квартиры до ее обслуживания после сдачи дома и управления всеми коммунальными счетами.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      01.11.2019 14:55

      «Петербургская Недвижимость» представила портрет типичного покупателя квартиры

      Средний покупатель жилья на первичном рынке — женщина от 25 до 40 лет, которая приобрела в ипотеку квартиру площадью 41 кв. метр. Об этом рассказала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева во время выступления на «Ярмарке недвижимости», которая проходит с 1 по 3 ноября в «ЭкспоФоруме».
      фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»
      01.11.2019 14:08

      В Новом Девяткино открылся детский сад на 180 мест

      24 октября на Арсенальной улице 1-а состоялось торжественное открытие детского сада №59, рассчитанного на 180 мест. Такой подарок для жителей Нового Девяткино сделал застройщик «Арсенал Недвижимость» совместно с администрацией района.
      ГК «Эталон»
      01.11.2019 12:29

      Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

      Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 6.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус». Комплекс возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
      Glorax Development
      01.11.2019 11:37

      Десять банков аккредитовали VIII квартал Golden City

      К моменту старта продаж квартир в VIII квартале Golden City, который Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, жилой комплекс аккредитовали десять ведущих банков.
      ГК «КВС»
      01.11.2019 09:00

      Открыты продажи в новых домах ЖК «Ясно.Янино» от ГК «КВС»

      Группа компаний «КВС» 1 ноября открыла продажи квартир в домах 2-го этапа 3-го квартала ЖК «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленинградской области. Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      31.10.2019 18:00

      Все новостройки Петербурга – на Пулковских высотах

      1-3 ноября 2019 года в Международном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдёт очередная «Ярмарка недвижимости».
      unsplash.com
      31.10.2019 17:22

      В ГК «ПСК» рассказали, когда вместо ипотеки выбирают рассрочку

      В России за девять месяцев 2019 года выдано 893 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1.9 трлн руб., что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года*.
      ГК «Полис Групп»
      31.10.2019 17:16

      Готовность пятой очереди ЖК «Краски лета» выше 80%

      ГК «Полис Групп» продолжает строительство последней 5й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      31.10.2019 12:03

      ЖК «Юнтолово» проинспектировала конкурсная комиссия «Доверие потребителя»

      28 октября «Главстрой Санкт-Петербург» принимал экспертную комиссию конкурса «Доверие потребителя». Специалисты осмотрели дома и территорию 4-й и 5-й очереди жилого комплекса.
      Группа ЦДС
      31.10.2019 11:21

      Новый арт-объект появился в Кудрово

      Арт-объект площадью почти 300 кв. м появился в Кудрово, на Пражской ул., 14. Тема новой работы арт-группы «Явь» — освоение космоса и познание Вселенной.